Технологии 28 февраля 2024, 16:53 Автоэксепрт Моржаретто: Apple отказалась от производства автомобилей из-за высокой конкуренции

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Компания Apple свернула проект по производству автомобилей, потому что не выдержала высокой конкуренции в этой сфере. Об этом НСН рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Он объяснил, что множество неавтомобильных компаний пытались заняться разработкой собственных электрокаров, но потерпели неудачу. Вслед за ними и Apple отказались от этого проекта. Во-первых, потому что не смогли соперничать с теми, кто инвестировал в это направление огромные деньги.

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«Во-вторых, в этом направлении потрясающая конкуренция. В-третьих, пришло понимание, что электромобиль — это интересно, но явно не „наше все“», — отметил эксперт.

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