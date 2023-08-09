Технологии 09 августа 2023, 07:33 Австралийцы приняли сгоревшие обломки ракеты-носителя «Союз-2.1б» за метеор 7News: жители Австралии увидели в небе фрагменты ракеты «Союз-2.1б» и испугались Роскосмос

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Жителей Австралии напугал вид сгоревших в атмосфере ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1б», которые они приняли за метеор. Их заметили в небе над штатом Виктория. Ясность внесло Австралийское космическое агентство, сообщил сайт 7News.

Австралийцы увидели ночью 8 августа вспышки света и услышали хлопки. Некоторые жители Джелонга, Мельбурна и Бендиго проснулись из-за громких звуков. Они предположили, что пролетел метеор, комета или космический мусор.

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«Это было похоже на начало землетрясения с дребезжанием окон, но без сотрясения земли или продолжительного времени. На самом деле испугало меня», — сообщил один из пользователей соцсетей.

Российская ракета «Союз-2.1б» повторно вошла в атмосферу Земли, и вспышки в небе — ее сгоревшие ступени, заявило Австралийское космическое агентство. Они должны упасть в океан у юго-восточного побережья Тасмании.

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с военным спутником запустили с космодрома Плесецк 7 августа, сообщили «Известия». Бортовые системы отработали штатно.