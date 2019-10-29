Австралия будет судиться с Google из-за сбора данных

Google обвинили в ведение пользователей в заблуждение. В Австралии считают, что компания неверно информирует людей о сборе, хранении и использовании личных данных об их местонахождении.

Иск против Google Alphabet Inc (GOOGL.O) подала Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей, сообщило агентство Reuters.

В ACCC полагают, что с января 2017 года и в течение почти двух лет Google не уведомил пользователей Android о необходимости отключить две настройки, а не одну, чтобы компания не сохраняла информацию о них.

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«Мы подали судебный иск против Google, поскольку уверены, что в результате этих действий компания собирала, хранила и использовала ценную личную информацию о местонахождении потребителей, не давая им сделать осознанный выбор», — заявил председатель ACCC Род Симс.

Обвинения касаются двух настроек — истории местоположения и активности в интернете и приложениях. По данным регулятора, в Google не акцентировали внимание на том, что нужно отключить обе настройки — так в компании не смогли бы собирать и использовать данные.

В ACCC добавили, что во второй половине 2018 года Google еще больше ввел пользователей в заблуждение, когда рассказал о якобы единственном способе, не позволяющем собирать данные о местоположении. Для этого сервис призывал не использовать определенные службы Google, в том числе Google Search и Google Maps.

Представители компании в Австралии пока никак не прокомментировали иск.

Недавно в комиссии обратили внимание на необходимость ужесточить законы о неприкосновенности частной жизни. Для этого, полагают в ACCC, нужно полностью пересмотреть правила, которые касаются технологических компаний.

Кроме того, австралийские власти объявили, что планируют создать первый в мире специальный офис для полиции Facebook Inc (FB.O) и Google в рамках реформ, направленных на обуздание технологических гигантов США.