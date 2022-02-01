«Авито» стал первым сервисом с верификацией аккаунта с помощью приложения «Госключ»

На «Авито» появилась возможность подтверждения аккаунта с использованием ЕСИА. Новая функция позволит повысить уровень доверия между продавцами и покупателями и увеличить безопасность онлайн-сделок, отметили в пресс-службе сервиса.

Верификация через «Госуслуги» с помощью приложения «Госключ» — это первый шаг в эксперименте Минцифры России по подключению агрегаторов товаров и услуг в интернете к Единой системе идентификации и аутентификации «Госуслуг».

«Не бывает лишних мер, если речь идет о безопасности наших пользователей. Мы внедряем технологии и сервисы, которые помогают подтвердить благонадежность пользователей разными способами и сделать выбор в их пользу максимально уверенным. Верификация аккаунта через Госуслуги с помощью „Госключа“ — одна из тех функций, которая способна решить этот вопрос наиболее эффективно. Мы рады, что стали пионером проекта Минцифры», — сказал генеральный директор «Авито» Владимир Правдивый.

Всего в пилотном проекте участвует 10 компаний, ответственных за работу 12 сайтов и приложений.

«„Госключ“ позволяет удостовериться, что человек, у которого вы собираетесь купить товар на маркетплейсе, имеет подтвержденный профиль на портале госуслуг. После подтверждения личности на онлайн-платформе автоматически появляется значок, подтверждающий наличие аккаунта на госуслугах. Это сильно снижает вероятность мошенничества и недобросовестных действий», — отметил замглавы Минцифры России Олег Пак.

Информация о наличии аккаунта на «Госуслугах» повысит уровень доверия к продавцам и покупателям на платформе, а также даст дополнительные возможности для проверки прав собственности на объекты недвижимости и автомобили.

«„Авито“ постоянно развивает технологии, чтобы сделать использование сервиса максимально удобным и безопасным на каждом этапе — с момента регистрации и до завершения сделки. Большинство пользователей платформы уже используют возможность верификации по паспорту или водительскому удостоверению. Также нашим клиентам доступна защита входа с помощью кода из смс или пуш-уведомлений. Мы уверены, что возможность верификации аккаунта через „Госуслуги“ повысит ощущение комфорта и защищенности пользователей при взаимодействии на платформе», — подчеркнул директор цифровой безопасности «Авито» Андрей Рыбинцев.

Верификация учетной записи будет осуществляться в настройках аккаунта в приложении «Авито». В первой волне обновление коснется устройств на базе iOS, опция для пользователей android-устройств будет появляться постепенно.