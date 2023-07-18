Технологии 18 июля 2023, 13:16 «Авито», HeadHunter и SuperJob внесли в специальный реестр Роскомнадзора Роскомнадзор внес 12 сайтов, в том числе «Авито», в реестр сервисов размещения объявлений РИА «Новости»

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В России 12 популярных сайтов поиска работы, недвижимости, товаров и услуг внесли в реестр сервисов размещения объявлений. Роскомнадзор обязал их интегрироваться с «Госуслугами» и поставить счетчик посещаемости, сообщили в пресс-службе ведомства.

Реестр сервисов размещения объявлений создали во исполнение федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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Роскомнадзор проанализировал сайты с трафиком больше 100 тысяч пользователей в сутки и внес в него 12 ресурсов, а именно HeadHunter, SuperJob, «Зарплата.ру» и «Работа.ру» — для поиска работы, Auto.ru — для покупки машин, «Домклик», «Циан» и «Яндекс Недвижимость» — для поиска жилья, «Профи» и «Яндекс Услуги» — для поиска исполнителя, «Авито» и «Юла» — для размещения бесплатных объявлений.

Их владельцев обязали интегрировать свои сервисы с ЕСИА и «Госуслугами», установить счетчик посещаемости и опубликовать свои контактные данные. По закону на этих сервисах запретили публиковать противоправную информацию.

Роскомнадзор создал реестр соцсетей, сообщил RT. В мае в него внесли Дзен, Rutube и Twitch вдобавок к уже числившимся Telegram, LiveJournal, «ВКонтакте», Likee и другим ресурсам.