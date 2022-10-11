«Авито» будет сотрудничать с Российским экологическим оператором | 360°

Технологии 11 октября 2022, 22:02 Поделиться Telegram

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Viber «Авито» будет сотрудничать с Российским экологическим оператором

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«Авито» будет сотрудничать с Российским экологическим оператором. Директор по юридическим вопросам и взаимодействию с органами власти компании Виктор Топадзе на полях РЭФ-2022 рассказал, как это повлияет на развитие экономики замкнутого цикла в нашей стране.

Он отметил, что для компании это важная веха. Топадзе также выразил надежду, что это начало долгосрочного партнерства «Авито» с Российским экологическим оператором.

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«В качестве первых направлений для сотрудничества мы выбрали сотрудничество в области поддержки российских производителей оборудования для переработки вторсырья», — рассказал он. Компания, по его словам, готова быть каналом сбыта для этих производителей и оказывать им поддержку на своей платформе.

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Полное интервью с Виктором Топадзе смотрите на видео.

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