Авиакресла подмосковного производства покорили посетителей и участников МАКС- 2019

Инновационная продукция подмосковной компании «Аэромастер» вызвала повышенный интерес среди потенциальных покупателей на прошедшем авиационно-космическом салоне МАКС-2019. В павильоне «Объединенной авиационной корпорации» компания «Аэромастер» представила инновационное облегченное кресельное оборудование нового поколения — это кресла повышенной комфортности для воздушных судов гражданской авиации.

«Для авиаперевозчиков огромное значение имеют весовые характеристики оборудования, их компактность и надежность, для пассажиров — удобство. В оборудовании „Аэромастер“, которое было представлено на МАКС-2019, мы нашли оптимальное сочетание этих характеристик», — сообщил генеральный директор компании «Аэромастер» Андрей Сякин.

Основными отличительными особенностями кресла «Аэромастер» от аналогов, производимых ведущими западными компаниями, являются минимальные весовые характеристики, надежность, целостность, высокое качество конструкции и минимум комплектующих. Компания предлагает готовые решения как для воздушных судов отечественного производства МС21, SSJ100, Ил-96, Ил-114, Ту-204(214), так и для Boeing и Airbus.

Источник фото: телеканал «360»

На авиасалоне продукцию «Аэромастер» могли оценить не только специалисты, но и гости выставки. Многочисленные посетители МАКС-2019 обратили внимание на сочетание элегантности, комфорта и простоту дизайна. Многие оценили регулируемый упор спинки кресла, что было неожиданным для пассажиров, часто летающих в креслах эконом-класса.

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В рамках авиасалона компания «Аэромастер» провела целый ряд деловых переговоров с потенциальными покупателями из России, Европы, Азии, арабских стран и сейчас готовится к детальному обсуждению делового сотрудничества.

«Компания „Аэромастер“ уже давно занимается разработками в области интерьерного оборудования судов гражданской авиации и в этом году компания готовилась к наращиванию своих производственных мощностей за счет новой модельной линейки. „Корпорация развития Московской области“ оказала содействие в подборе промплощадки для инвестора, который разместил свое опытное производство в городском округе Химки весной этого года», — рассказал заместитель генерального директора «Корпорации развития Московской области» Александр Федоров.

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Как уточнил заместитель председателя правительства МО Вадим Хромов, начальный объем инвестиций в проект компании «Аэромастер» в Подмосковье составил около 35 миллионов рублей. На предприятии будет создано порядка 100 новых рабочих мест.

«Судя по повышенному интересу к продукции компании со стороны потенциальных покупателей, у инвестпроекта „Аэромастер“ прекрасные перспективы для дальнейшего развития и правительство Московской области готово оказать всестороннее содействие в данном вопросе», — отметил Вадим Хромов.