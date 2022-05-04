Авиакомпания S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов
«Известия»: авиакомпания S7 Airlines перейдет на российскую систему бронирования билетов
На фоне санкций российская авиакомпания S7 Airlines решилась перейти на отечественную систему бронирования билетов. По итогам тендера она выбрала систему OPC, ранее именовавшуюся TAIS PSS. Миграция на новый сервис произойдет в августе. Об этом сообщили «Известия».
По данным издания, S7 уже провела испытания резервной системы бронирования ОРС на случай отключения действующей — испанской Amadeus. Контракт на переход на ОРС еще не подписан, но основные коммерческие условия уже согласованы. Пока что перевозчик подписал договор о переходе на резервную ОРС (в случае отключения Amadeus на фоне санкций). Полный переход, предположительно, произойдет в октябре.
Минтранс еще в 2019 году обязал перевозчиков, провайдерами которых являются иностранные компании, локализовать системы бронирования билетов. Однако сроки вступления в силу подобных обязательств неоднократно откладывались.
Ранее системой OPC пользовалась только компания «Азимут». В декабре 2021 года ее также выбрал для будущих авиарейсов лоукостер компании S7 — компания Citrus.
По словам экспертов, переход на новую систему может сопровождаться различными техническими сбоями в ходе продаж билетов и регистраций на рейсы.