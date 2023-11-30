Технологии 30 ноября 2023, 23:21 Авиакомпания Red Wings получила первый восстановленный самолет Ил-96-400Т РБК: Red Wings получила от ОАК первый восстановленный самолет Ил-96-400Т Pixabay

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Авиакомпания Red Wings получила от Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) первый восстановленный до летной годности советский самолет Ил-96-400Т. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на два источника.

В Red Wings восстановленный самолет поступил две недели назад, его определили в парк Sky Gates, который будет отвечать за его техническое обслуживание, рассказал один из собеседников издания. В лизинговой компании подтвердили передачу борта.

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Помимо Ил-96-400Т в программе восстановления еще 10 самолетов. Такое решение приняли весной 2022 года на фоне введения санкций против российской авиаотрасли: рестрикции заблокировали возможность приобретения и лизинга новой авиатехники Airbus и Boeing. Восстановлению подлежат один Ан-0124, два Ил-96-400Т и восемь пассажирских Ту-204/214.

Россия лишилась 76 пассажирских самолетов из-за западных санкций. Речь идет о бортах, которые находились на технических стоянках, обслуживались за рубежом, либо собирались выполнять международные рейсы.