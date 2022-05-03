Авиаэксперт объяснил влияние антироссийских санкций на безопасность полетов

Основная проблема авиаотрасли на фоне санкций — это поставка запчастей для самолетов. По официальным каналам из-за санкций это запрещено, будут использоваться «серые» схемы, об этом агентству «Прайм» рассказал авиаэксперт Илья Шатилин.

Специалист отметил, что даже в российских лайнерах большое количество деталей иностранного производства. Скорее всего, поставки запчастей будут организованы по «серым каналам» через третьи страны. Это увеличит сроки простаивания самолетов. Очевидно, что неисправный самолет никто не выпустит в рейс, отметил Шатилин.

«Важно понимать, что большинство технических центров в России принадлежат авиакомпаниям и, соответственно, работают в их интересах, им нет смысла экономить на ремонте, ставить контрафактные запчасти. Таким образом они заинтересованы в том, чтобы выполнять работы качественно и искать качественные запчасти», — подчеркнул Шатилин.