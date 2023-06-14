Технологии 14 июня 2023, 12:15 Авиаэксперт Гусаров назвал создание нового SSJ-NEW важным событием для российской авиации

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Разработка и создание нового самолета Sukhoi Superjet NEW — это знаменательное событие для российской гражданской авиации. Об этом «Известиям» рассказал авиаэксперт Роман Гусаров.

По его словам, новая модификация очень важна с точки зрения импортозамещения. Для обычных пассажиров все изменения будут почти незаметны. Но, если рассматривать разработку с точки зрения значения для гражданской авиации, то это большой шаг.

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«На сегодняшний день Россия входит в элитарный клуб мировых производителей авиатехники гражданской, а их очень мало, буквально единицы. Ядерных держав больше, чем стран, которые умеют создавать и производить гражданские самолеты», — объяснил Роман Гусаров.

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