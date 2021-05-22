Авиабилеты отменят в российских аэропортах

«Аэрофлот» и «Сбер» собираются внедрить в аэропортах систему биометрического контроля, при которой не нужны бумажные билеты. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.

В первую очередь технологию начнут использовать в Москве.

«Технологии для этой системы разрабатывали в „Сбере“. Планируется представить ее в течение двух недель», — пояснил источник.

После этого система начнет идентифицировать человека по его лицу. Предъявлять документы и получать бумажные билеты перед полетом станет не нужно.