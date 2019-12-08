Аудитория «Яндекс.Дзен» удвоилась за год

Как сообщил портал Vc.ru, ровно год назад «Яндекс.Дзен» был гораздо менее популярен. Ежедневная аудитория составляла 8,7 миллиона пользоватлей, ежемесячная — 35 миллионов.

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В среднем человек, зашедший ознакомиться с новыми статьями, проводит на платформе около 40 минут. Далеко не всегда подряд. Многие пользователи открывают страницы любимых каналов по нескольку раз в день, проверяя, не вышли ли новые материалы. Специалисты подсчитали, что чуть больше 40% людей читают статьи и смотрят видео, размещенное блогерами. 31% пользователей пролистывают ленту, знакомясь с заголовками. Примерно каждый пятый юзер кликает по ссылкам и переходит на сторонние сайты. Дочитывают статьи до конца и оставляют свои комментарии 9% людей.

«Яндекс.Дзен» развивает сервис путем стимулирования авторов. Монетизированные каналы суммарно принесли их владельцам 100 миллионов рублей в ноябре 2019 года (в 2018 году ровно в два раза меньше). По словам представителя компании, за год авторам было выплачено более миллиарда рублей. Причем в данной статистике учитывается только доход блогеров от рекламных блоков «Яндекса». Нативная реклама в расчет не берется.

Больше ста авторов на «Яндекс.Дзен» могут похвастаться аудиторией от миллиона подписчиков.