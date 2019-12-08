  • Аудитория «Яндекс.Дзен» удвоилась за год

    08 декабря 2019, 02:26

    Светлана Степанова

    Глава «Яндекс.Дзен» Виктор Ламбурт рассказал, что в ноябре 2019 года статьи на площадке сервиса ежедневно читали более 13 миллионов пользователей. По данным аналитической платформы «Яндекс.Радар» ежемесячно сайт посещают как минимум 60 миллионов уникальных пользователей.
    Аудитория «Яндекс.Дзен» удвоилась за год

    Как сообщил портал Vc.ru, ровно год назад «Яндекс.Дзен» был гораздо менее популярен. Ежедневная аудитория составляла 8,7 миллиона пользоватлей, ежемесячная — 35 миллионов.

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    В среднем человек, зашедший ознакомиться с новыми статьями, проводит на платформе около 40 минут. Далеко не всегда подряд. Многие пользователи открывают страницы любимых каналов по нескольку раз в день, проверяя, не вышли ли новые материалы. Специалисты подсчитали, что чуть больше 40% людей читают статьи и смотрят видео, размещенное блогерами. 31% пользователей пролистывают ленту, знакомясь с заголовками. Примерно каждый пятый юзер кликает по ссылкам и переходит на сторонние сайты. Дочитывают статьи до конца и оставляют свои комментарии 9% людей.

    «Яндекс.Дзен» развивает сервис путем стимулирования авторов. Монетизированные каналы суммарно принесли их владельцам 100 миллионов рублей в ноябре 2019 года (в 2018 году ровно в два раза меньше). По словам представителя компании, за год авторам было выплачено более миллиарда рублей. Причем в данной статистике учитывается только доход блогеров от рекламных блоков «Яндекса». Нативная реклама в расчет не берется.

    Больше ста авторов на «Яндекс.Дзен» могут похвастаться аудиторией от миллиона подписчиков.