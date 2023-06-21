Технологии 21 июня 2023, 09:41 Атомоход «Дмитрий Донской» спустят на воду в 2025 году ТАСС: атомоход «Дмитрий Донской» спустят на воду через 2 года, передадут флоту в 2026-м РИА «Новости»

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Новый атомный подводный ракетный крейсер «Дмитрий Донской», относящийся к проекту 955А (шифр «Борей-А»), окажется в воде уже через два года, а в 2026 году его отдадут в состав Северного флота. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Сейчас его строительство идет на предприятии «Севмаш».

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«Атомоход „Дмитрий Донской“ — преемник легендарного тяжелого стратегического ракетоносца ТК-208 — будет спущен на воду через два года», — заявил собеседник агентства кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

Вскоре после этого специалисты проведут испытания корабля, а в 2026-м его передадут Северному флоту. Атомоход усовершенствуют: разработчики внесут улучшения в паротурбинную установку, в итоге двигатель подлодки станет малошумнее.

Таким образом «Дмитрий Донской» по своим характеристикам приблизится к многоцелевым субмаринам модернизированного проекта 885М (шифр «Ясень-М»). Официального подтверждения информации об атомоходе у агентства нет.