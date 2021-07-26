Атомный подводный крейсер «Красноярск» сойдет на воду в конце июля

Атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» проекта 885 «Ясень-М» сойдет на воду 30 июля 2021 года.

Запуск крейсера пройдет в Северодвинске на предприятии «Севмаш». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны РФ.

«Торжественная церемония спуска на воду пройдет под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова», — передала заявление министерства «Газета.ru».

На данный момент подходят к концу последние этапы подготовки. О завершении работ в ближайшее время сообщат главкому ВМФ.