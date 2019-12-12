Атомный ледокол «Арктика» начал ходовые испытания

Атомные реакторы запустили на мощнейшем в мире российском ледоколе Подробнее

Самоходное специализированное судно построили на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге. В ходе стартовавших испытаний специалисты проверят надежность судовых систем и другого оборудования ледокола. Экспертам также предстоит выяснить, соответствуют ли его параметры проектным характеристикам.

Атомный ледокол «Арктика» — наиболее мощное судно подобного типа. В настоящее время «Балтийский завод» конструирует два других атомохода проекта 22220: «Сибирь» и «Урал».