Атомный ледокол «Арктика» начал ходовые испытания
Российский головной атомный ледокол «Арктика» считается самым мощным в мире. Сегодня он вышел на ходовые испытания. Об этом сообщила «Русская планета».
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Самоходное специализированное судно построили на «Балтийском заводе» в Санкт-Петербурге. В ходе стартовавших испытаний специалисты проверят надежность судовых систем и другого оборудования ледокола. Экспертам также предстоит выяснить, соответствуют ли его параметры проектным характеристикам.
Атомный ледокол «Арктика» — наиболее мощное судно подобного типа. В настоящее время «Балтийский завод» конструирует два других атомохода проекта 22220: «Сибирь» и «Урал».