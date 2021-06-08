Атомный энергоблок нового поколения начали строить в Сибири

Строительство атомного энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300 стартовало на площадке Сибирского химического комбината в городе Северске Томской области. Планируется, что реактор БРЕСТ начнет работать во второй половине 2020-х годов.

Новый атомный энергоблок должен стать «сердцем» опытно-демонстрационного комплекса (ОДЭК), который, по словам разработчиков, будет беспрецедентно безопасным, экологичным и ресурсосберегающим, сообщило РИА «Новости».

В торжественной церемонии заливки первого бетона в фундамент реакторного отделения приняли участие руководство российской атомной отрасли и власти Томской области.

Мощность энергоблока составит 300 МВт. Опытно-демонстрационный комплекс, частью которого станет реактор, строится на Сибирском химкомбинате в рамках проекта «Прорыв», реализуемого с 2010-х годов.

Аббревиатура БРЕСТ, с одной стороны, связана с названием реакторной установки на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, с другой — с обозначением концепции «быстрого» реактора с естественной безопасности. При использовании таких реакторов повторение аварии на Фукусиме или в Чернобыле будет невозможно.