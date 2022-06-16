Атомную станцию малой мощности для энергоснабжения промышленных и социальных проектов создадут в Якутии

На полях XXV Петербургского международного экономического форума 16 июня 2022 Минвостокразвития России и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об индикативных условиях концессионного соглашения для создания атомной станции малой мощности (АСММ) с реакторной установкой РИТМ-200Н в Якутии и о дорожной карте по совместным мероприятиям, необходимым для заключения концессионного соглашения по проекту.

Подписи под соглашением поставили министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.

Строительство АСММ будет осуществляться в рамках программы «Дальневосточная концессия». Эта программа, основанная на использовании модели государственно-частного партнерства, разработана Минвостокразвития России и направлена на ускоренное создание инфраструктуры для новых предприятий и социальной сферы.

«Современные технологии атомной энергетики позволяют обеспечить устойчивые решения в сфере энергообеспечения с низким уровнем выбросов. Расширение сферы применения таких технологий позволит обеспечить энергией масштабные промышленные проекты, позволит улучшить качество жизни людей — особенно на удаленных от региональных центров, но не менее важных для развития региона территориях», — отметил Алексей Чекунков.

«Очевидно, что сегодня российская Арктика нуждается в надежных и экологичных источниках энергии. Уверен, что наше сотрудничество с властями региона и Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики по проекту сооружения атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга уже в ближайшее время обеспечит возможность масштабного экономического развития Усть-Янского района Республики Саха (Якутия)», — заявил Алексей Лихачев.

В рамках ВЭФ-2018 госкорпорация «Росатом» и правительство Республики Саха (Якутия) подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере строительства АСММ. В 2019 году на ВЭФ сторонами было подписано новое соглашение, более предметно определяющее направления сотрудничества. В 2021-м на ВЭФ было подписано уже трехстороннее соглашение (Минвостокразвития России, Росатом и Республика Саха (Якутия)) о взаимодействии по развитию в том числе комплекса инфраструктуры, необходимого для создания и полноценного функционирования АСММ. По проекту сооружения АСММ уже получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, завершены инженерные изыскания, проведены общественные слушания, ведется работа по оформлению земельных участков для строительства станции и инфраструктуры, подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования.