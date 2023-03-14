Технологии 14 марта 2023, 12:25 Атаки на российскую спутниковую группировку начали фиксировать чаще Глава ФГУП «Космическая связь» сообщил о росте случаев атак на российские спутники NASA

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Россия в последнее время все чаще фиксирует попытки заглушить или подменить спутниковый сигнал, заявил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин. По его словам, такие злонамеренные помехи исходят с сопредельной территории, сообщил ТАСС.

«С сопредельной территории идут постоянные атаки на российскую спутниковую группировку», — сказал Волин.

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Эксперт уточнил, что речь идет о попытках как подмены сигнала, так и его заглушки. Для борьбы с подобными явлениями в России создают программно-аппаратный комплекс, отметил глава ФГУП.

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По словам Волина, разработка позволит определять наличие целенаправленной злонамеренной помехи, направленной на российский спутник.

В 2019 году замгендиректора конструкторского бюро «Навис» Игорь Лисовой заявлял о создании системы для защиты от помех при приеме спутниковых сигналов. Как уточнил Life, она способна вычислять источник помех и игнорировать его при приеме сигнала.