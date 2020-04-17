    17 апреля 2020, 08:44

    Атака клонов: мошенники решили заработать на фейковых пропусках

    Александра Ломейко

    Мошенники нацелились на государственные ресурсы, на которых россияне оформляют электронные пропуска во время пандемии коронавируса. Они придумали целую схему, чтобы воровать средства со счетов, паспортные данные, аккаунты в соцсетях и электронную почту.
    Атака клонов: мошенники решили заработать на фейковых пропусках

    Эксперты отмечают существенный рост интернет-трафика за последнее время. Люди стали больше времени проводить в Сети, чем и решили воспользоваться киберпреступники. Об этом рассказала газета «Известия» со ссылкой на компанию «Интернет-розыск».

    Мошенники занимаются организацией глобальной преступной системы. В нее планируют включить клоны сайтов (в том числе и СМИ), взломанные аккаунты соцсетей и вредоносных Telegram-ботов. Привлекать людей хотят услугой по предоставлению пропусков для передвижения по городу. Доверчивые россияне могут лишиться и денег, и персональных данных.

    Специалисты сервиса по анализу рисков Security Intelligence Cryptocurrencies Platform (SICP) подчеркнули, что незаконная акция носит масштабный характер и сопоставима с финансовыми пирамидами.

    На руку мошенникам играет не только рост интернет-трафика. На фоне эпидемии многие люди нервничают и больше подвержены манипуляции. Ситуация осложняется и тем, что государственные порталы наплыва посетителей не выдерживают. И если у человека не получилось оформить пропуск официально, то есть вероятность, что он заинтересуется альтернативным предложением.

    Вычислить и защититься от мошенников можно. Для этого следует пользоваться сервисами проверки информации. Один из них — WHOIS — покажет истинного владельца сайта. Другие выяснят, откуда на почту пришло то или иное письмо. Внимание стоит обращать и на сокращенные ссылки с окончанием click.ru, goo-gl.ru и другими. Их тоже можно проверить. Главное, не спешить кликнуть по такой ссылке.

    Из-за коронавируса злоумышленники все чаще действуют онлайн. Число киберпреступлений за последнее время выросло на 83%. По мнению эксперта, на личность преступника может влиять его имя и отчество. По ним можно вычислить потенциального злоумышленника.