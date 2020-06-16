Астрономы засняли уникальное зеленое свечение в атмосфере Марса
Фото опубликовало Европейское космическое агентство. Вокруг планеты четко виден зеленый контур, напоминающий северное сияние на Земле.
Излучение обнаружили на высоте около 80 километров над Марсом. По словам астрономов, оно возникает в результате распада молекул кислорода под воздействием солнечного света. Теперь ученым нужно будет как можно лучше исследовать плотность атмосферы Марса. Новые открытия помогут качественнее подготовиться к будущим миссиям на Красную планету.
Также исследователи сравнили свечение с сиянием на Земле, но поймать такое в атмосфере Марса гораздо сложнее, отметили они. Его удалось поймать благодаря новейшим аппаратам, один из них был запущен в космос четыре года назад.
Ранее стало известно, что Китай готовится к полету на Марс. Первый зонд на Красную планету могут запустить уже этим летом.