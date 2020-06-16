Астрономы засняли уникальное зеленое свечение в атмосфере Марса

Бельгийские астрономы наконец поймали зеленое свечение у Марса, за которым охотились около 40 лет. Это открытие поможет ученым для подготовки миссий на эту планету.

Фото опубликовало Европейское космическое агентство. Вокруг планеты четко виден зеленый контур, напоминающий северное сияние на Земле.

Источник фото: European Space Agency

Излучение обнаружили на высоте около 80 километров над Марсом. По словам астрономов, оно возникает в результате распада молекул кислорода под воздействием солнечного света. Теперь ученым нужно будет как можно лучше исследовать плотность атмосферы Марса. Новые открытия помогут качественнее подготовиться к будущим миссиям на Красную планету.

Также исследователи сравнили свечение с сиянием на Земле, но поймать такое в атмосфере Марса гораздо сложнее, отметили они. Его удалось поймать благодаря новейшим аппаратам, один из них был запущен в космос четыре года назад.

Ранее стало известно, что Китай готовится к полету на Марс. Первый зонд на Красную планету могут запустить уже этим летом.