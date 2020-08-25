Астрономы смогли получить первое многочастотное изображение галактики

Российские и американские астрономы получили первое многочастотное составное изображение галактики TXS 0128 + 554. Они смогли сделать его благодаря системе радиотелескопов самого большого интерферометра VLBA Национальной радиоастрономической обсерватории США (NRAO).

Об этом ученые сообщили в журнале TheAstrophysical Journal. Само изображение можно увидеть на сайте NRAO.

Наблюдающий космос в диапазоне гамма-излучения телескоп НАСА Fermi обнаружил исходящие высокоэнергетические лучи от галактики TXS 0128 + 554, расположенной от Земли на расстоянии в 500 миллионов световых лет. После этого ученые решили более детально ее изучить, используя для этого систему радиотелескопов VLBA (Very Long Baseline Array — Антенная решетка со сверхдлинными базами). Она состоит из 10 радиотелескопов, которые находятся в различных частях США.

Особенность VLBA заключается в том, что телескопы системы могут вести прием одновременно в десяти частотных диапазонах. — именно это позволило астрономам впервые получить многочастотное изображение далекой галактики в высоком разрешении.

На снимке видны широкие лепестки по обе стороны от яркого центра — это молодые струи материала, которые выходят из ядра эллиптической галактики. При этом они являются радиоизлучающими. У лепестков есть яркие края — так проявляют себя места, в которых выброшенный материал сталкивается с веществом внутренних частей галактики. При этом он движется приблизительно в три раза медленнее скорости света.