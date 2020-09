Астрономы не нашли следов разумной жизни в созвездии Парус

В созвездии Парус не смогли обнаружить следы внеземных цивизилаций. Во время поисков астрономы изучили радиоволновую активность более чем 10 миллионов звездных систем.

«Мы использовали для этих наблюдений уникальный радиоволновой телескоп MWA, который благодаря очень широкому углу обзора может одновременно наблюдать за миллионами звезд», — рассказала одна из авторов исследования Ченоа Тремблэй, астроном из Университета Кертина в Австралии.

Этот мощный телескоп — лишь прототип еще более технически совершенного радиотелескопа SKA, который начнут собирать лишь в следующем году. Однако и MWA — достаточно инновацинный прибор. С помощью телескопа можно наблюдать за миллионами звезд одновременно в течение нескольких десятков часов.

Именно так поступили астрономы из Австралии, которые надеялись поймать радиосигналы внеземных цивизилаций. Однако они не выявили ни одного радиопослания, которое нельзя было бы объяснить за счет природных источников электромагнитных волн. Результаты исследования опубликованы в журнале Publications of the Astronomical Society of Australia.

Ученые не отчаиваются и объясняют, что они изучили лишь крохотную часть космического пространства.