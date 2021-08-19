Астроном сообщил о первой крупной аварии на орбите с участием спутника

Распавшийся на части в марте этого года китайский спутник «Юньхай 1−02» мог столкнуться с обломком российской ракеты «Зенит-2». Об этом на своей странице в Twitter написал астроном из Гарварда Джонатан Макдауэлл.

На такую мысль ученого натолкнула запись в реестре Космических сил США, где к пронумерованному обломку российской ракеты «Зенит-2» добавили пометку «столкнулся со спутником».

«Раньше таких комментариев не было ни у одного из запущенных в космос спутников», — написал ученый.

Макдауэлл рассказал, что ракету «Зенит-2» запустили в космос в 1996 году, чтобы она вывела на орбиту спутник «Целина-2». На сегодняшний день идентифицировано и пронумеровано восемь обломков носителя.

Астроном изучил материалы, чтобы понять, какой спутник пострадал от столкновения. Он выяснил, что обломок «Зенита-2» прошел в пределах одного километра мимо «Юньхая 1−02», когда он распался на части. Это расстояние считается погрешностью, и объекты действительно могли столкнуться.

«Похоже, это первое за десятилетие крупное подтвержденное орбитальное столкновение», — написал ученый.

Авария в космосе, по его подсчетам, привела к образованию еще 37 осколков. При этом китайский спутник не сломался, хоть и получил повреждения. Он может корректировать свою орбиту и отправлять сигналы на Землю.

Китайский военный спутник «Юньхай 1−02» вывели на орбиту в сентябре 2019 года. В марте этого года он распался на несколько частей. Власти Китая не раскрыли причин происшествия.