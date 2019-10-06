Астронавты NASA вернулись на МКС после замены батарей станции

В ходе проведенных работ астронавты заменили старые никель-водородные аккумуляторы на новые литий-ионные. Они считаются более мощными. Задействованным в работе манипулятором со станции управляла Джессика Меир.

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Вес одного аккумулятора составляет 194 килограмма. Всего на станцию доставили шесть батарей.

Продолжить установку новых элементов питания они смогут во время выходов в открытый космос 16, 21 и 25 октября.

В составе экипажа МКС сейчас находятся российские космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка, астронавты NASA Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также представитель Европейского космического агентства итальянец Лука Пармитано, который стал командиром экипажа.

На этой неделе на Землю вернулись российский космонавт Алексей Овчинин, американский астронавт Ник Хейг и первый космонавт Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа аль-Мансури.