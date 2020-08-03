Астронавтов Crew Dragon достали из капсулы в прямом эфире. Видео

Члены поисково-спасательного судна GO Navigator извлекли астронавтов Дагласа Херли и Роберта Бенкена из корабля Crew Dragon, на которым они вернулись с МКС. Приводнение капсулы с экипажем, ее подъем на судно и выход астронавтов на палубу транслировались в прямом эфире NASA.

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнился в Мексиканском заливе у побережья Флориды спустя 19 часов после отстыковки от МКС.

Посадка прошла штатно. В центре управления полетами астронавтов встречали аплодисментами.

Это первый пилотируемый полет в мире, совершенный на корабле частной компании. Также это первое приводнение для американских астронавтов за последние 45 лет. Кроме того, это первый за девять лет пилотируемый полет, осуществленный с территории США. С 2011 года астронавтов доставляли на МКС российскими «Союзами».

Президент США Дональд Трамп поздравил экипаж Crew Dragon с возвращением.

«Здорово, когда астронавты NASA возвращаются на Землю после двухмесячной успешной миссии. Спасибо вам за все!» — написал он в Twitter.