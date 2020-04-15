Ассоциация «Отечественный софт» пожаловалась на закупку программ Microsoft в Москве

Представители Ассоциации обратились к заместителю мэра Наталье Сергуниной и в Минкомсвязи РФ.

«Обращаем Ваше внимание, что закупка ДИТ Москвы американского ПО происходит в условиях сложнейшей геополитической обстановки. Укрепляется зависимость Правительства Москвы — крупнейшего и важнейшего субъекта Российской Федерации, столицы нашей Родины — от иностранных решений враждебных нам стран, которые вводят в отношении России санкции и принимают меры по дестабилизации экономической ситуации в нашей стране. Такого рода закупки могут привести к печальным последствиям, когда закупленное ПО будет удаленным образом отключено корпорацией Microsoft, исполняющей санкционное законодательство США, и работа Правительства Москвы будет заблокирована и парализована», — пояснили они.

По мнению разработчиков, закупка отечественного программного оборудование поможет поддержать экономику страны. Авторы письма убеждены, что чиновники из Москвы могли бы использовать ПО России для рабочих нужд.

«Полагаем, что ДИТ Москвы создает искусственные барьеры по допуску российских разработчиков к участию в аукционах. Такую позицию считаем дискриминирующей, так как она не соответствует принципам честной конкуренции и не позволяет отечественным IT-компаниям даже предложить к закупке свои программные продукты», — уточнили в Ассоциации.

В ответ на письмо разработчиков в столичном Департаменте информационных технологий отметили, что закупки совершались по законодательству.