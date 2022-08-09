Ассортимент смартфонов в России снова вырос

В марте–апреле в России значительно сократился ассортимент смартфонов. Однако к августу ретейлерам удалось нарастить поставки гаджетов, вернув их к показателям на начало 2022 года, сообщили «Известия».

Ситуация с нехваткой смартфонов была спровоцирована прекращением поставок в Россию некоторыми производителями, а также скачками курса валют. В настоящий момент на рынке имеется порядка 500 моделей от 20 ведущих мировых брендов, в том числе Apple, Samsung и Xiaomi.

По оценке ретейлеров, в стране наметился спад спроса на устройства. Во втором квартале года он снизился на 33% по сравнению с первым кварталом. Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что снижение продаж объясняется с падением покупательской способности граждан.

Сейчас в России разрешили параллельный импорт смартфонов Apple, Samsung, Sony, Asus, HP, Panasonic и других. Однако из-за санкционной политики Запада некоторые компании все-таки сворачивают деятельность в стране. С августа прекратил работу интернет-магазин Huawei.