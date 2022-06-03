Ассортимент бытовой техники в России снизится, но покупать ее впрок не стоит

Ассортимент бытовой техники и электроники в России в ближайшее время снизится. Коммерческий директор сети магазинов hоlоdilnik.ru Алексей Погудалов рассказал «360», что предложения ретейлеры получают, но через посредников.

Интерес к поставкам в РФ есть как на азиатском, так и на европейском рынках. И подобных предложений много.

«Естественно, это все происходит через каких-то посредников. Никаких прямых контрактов с поставщиками — Bosch, Electrolux, Samsung и другими, — естественно, никто не заключает. Но есть посредники, которые готовы за определенную комиссию привезти технику для того, чтобы она опять появилась на прилавках российских магазинов», — сказал Погудалов.

Определенные проблемы с такой техникой будут. Например, с обслуживанием или официальной гарантией: этот вопрос придется решать за счет продавца.

«Потому что бесплатное обслуживание фирменные сервисы производителей на технику, ввезенную альтернативным путем, скорее всего, предоставлять не будут», — пояснил коммерческий директор сети hоlоdilnik.ru.

Российскую технику Погудалов назвал зависимой от импорта, указав на фактическое отсутствие категорий, которые бы на 100% оказались локализованы по производству и всем деталям. Производство высокотехнологичной продукции высокого ценового сегмента под вопросом.

«Есть, например, холодильники с цифровыми дисплеями — LED. С их поставками будут проблемы. Они будут упрощаться. Но полной замены российской техникой импортной никогда не сделать», подчеркнул он.

В качестве ассортимент не потеряет точно. Другой вопрос — функционал: в ближайшее время, по словам Погудалова, все производимое на российских заводах может частично его лишиться.

«Мы уже столкнулись с тем, что белорусский производитель „Атлант“ приостановил несколько своих линеек. В них используют комплектующие, которые они не могут привезти. Ассортимент будет, но проще. Качество никак не зависит от того, будут или нет комплектующие», — пояснил коммерческий директор сети hоlоdilnik.ru.

Не стоит ожидать и скачка цен — они уже стабилизировались с учетом существующего валютного курса. Колебания вниз-вверх возможны с учетом завозимых продуктов.

«Параллельный импорт, который полностью зависит от валют, и будет колебаться в зависимости от того, как будет колебаться рубль», — сказал Погудалов.

Покупать впрок технику он не рекомендовал, призвав к ее разумному потреблению.

«Если здесь и сейчас нужна стиральная машина, нужно покупать новую. Но покупать ее, холодильник, чайник или утюг для того, чтобы положить в гараж до лучших времен, не самое лучшее вложение денег. Целесообразность полностью отсутствует. Нужно не запасаться, а покупать необходимое», — заключил он.