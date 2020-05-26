Реконструктор эпохи викингов оценил историческую достоверность игры Assassin’s Creed Valhalla

Главной темой споров была стелс-механика, умение скрытно нападать на противника и сохранять невидимость в бою. Однако о викингах известно, что это весьма крупные воины и они не похожи на тех, кто может бесшумно подбираться к противнику.

Однако Крис Абрамс заявил, что викинги вполне могли действовать бесшумно, но не по одиночке, а группами.

«Викинги часто сходили на берег, зная, что их целевая деревня все еще спит, или просто просыпается. Этот элемент неожиданности и скорость атаки позволяет выходить из боя с минимальными потерями», — пояснил он. При этом он отметил, что такие атаки часто применялись и в крупных битвах. Все это указано в исторических документах.

Однако не всегда они заканчивались успешно. Так в 1263 году, в один из последних набегов викингов на шотландский остров Ларгс оказался неудачным, атака оказалась не бесшумной. Дело в том, что они забрели в заросли чертополоха и их выдали крики.

Авторы игры ошиблись с архитектурой, которую приписывают населяющим Великобританию саксам. Эти племена не строили каменных зданий. В основном они жили в деревянных домах с соломенными крышами. Впервые каменные укрепления появились только в XI веке.

Еще одним главным вопросом стало существование женщин-викингов. Авторы игры дают выбор, за какого персонажа пользователь будет играть. По словам Абрамса, вполне возможно, что такие воительницы были. Во всяком случае раньше считалось, что несколько знатных женщин стояли во главе армий. Однако в последнее время в Скандинавии нашли несколько могил женщин, где также находилось оружие и ряд других предметов, которые обычно клали рядом с мертвыми воинами.

«Реальный ответ на этот вопрос, к сожалению, мы никогда не узнаем наверняка», — признался Абрамс. Он пояснил, что женщины скорее всего были, но насколько их было много, уже никогда не узнать.