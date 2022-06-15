Арт-проект «Погружаясь в Арктику» представят на ПМЭФ

Арт-проект «Погружаясь в Арктику» покажут на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он представлен в форме гигантского «ледяного» куба. Проект стал художественным рассказом об удивительной природе севера, в которой сочетаются внутренняя энергия и хрупкость.

Арт-проект представила «Газпром нефть». Образы морских животных и явлений природы по-новому раскрывают Арктику и погружают в ее завораживающий мир. Высота «ледяного куба» составила восемь метров, ширина — 12 метров. Это настоящее здание из экранов с концептуальной архитектурой и контентом.

Общая команда у нас 20 человек. Это разные специалисты: от креативного директора, который отвечает за концепцию, до отдельных людей, которые занимались прорисовкой животных. <…> Это и прорисовка кожи, и генерация самой модели, создание скелета и создание анимации Александр Абрамов Арт-директор студии Radugadesign

Арктических животные из ледяной инсталляции практически в натуральную величину оживляет технология 3D Naked Eye. Впервые на ПМЭФ объемное изображение можно рассмотреть без 3D-очков и даже сфотографировать.

Мы хотели передать деловому сообществу, во-первых, нашу рефлексию по отношению к Арктике, наше отношение к Арктике. Не просто как к природному региону, а в значительной степени, как к месту, где Газпромнефть реализует свои технологичные, самые высокотехнологичные проекты в области энергетики. И еще мы хотим показать, насколько важно соблюдать вот этот баланс между освоением, работой и сохранением Александр Дыбаль Член правления «Газпром нефти»

А вот и главный эффект — арктическая медитация. Остановился, сфотографировал и замираешь на несколько секунд. Оторваться невозможно — вот такое оно, величие Арктики.

Чтобы превратить готовый программный код в инсталляцию, потребовалось несколько десятков мощных видеокарт и почти неделя непрерывной работы целого компьютерного кластера.