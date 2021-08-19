Арктический миномет разработают в России

Член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Осыко рассказал о новой разработке российских конструкторов. По его словам, в стране совсем скоро появится 120-миллиметровый миномет на гусеничном ходу. Об этом сообщил ТАСС.

Осыко отметил, что новое оружие изготавливают для арктических территорий. Кроме того, инженеры трудятся над перспективной системой связи. При этом работы по созданию семейства арктических технических служб тыла уже завершены, рассказала «Политика сегодня».

Эксперт добавил, что в качестве базы для миномета может быть использован двухзвенный гусеничный транспортер, транспортер ДТ-БТР или ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-ГД. В полном перевооружении арктические подразделения России не нуждаются.