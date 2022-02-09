Apple запустит функцию приема бесконтактной оплаты через iPhone

Американская компания Apple планирует в текущем году постепенно запускать новую опцию, которая может стать очень полезной для предпринимателей. Разработчики хотят оснастить iPhone возможностью принимать бесконтактную оплату. Как указано в опубликованном заявлении компании, некоторые юридические лица смогут пользоваться такой возможностью уже весной.

«Независимо от того, являетесь ли вы продавцом интернет-магазина или индивидуальным предпринимателем, вы скоро сможете принимать бесконтактные платежи с помощью устройства, которое уже находится в вашем кармане, — вашего iPhone», — опубликованы в заявлении слова представителя Stripe. Это первая платежная платформа, которая предложит своим клиентам новый способ оплаты.

Apple собирается дать новой функции название Tap to Pay. Авторы анонсируют, что с ее помощью можно будет без специального платежного терминала принимать не только Apple Pay, но и банковские карты. Изначально новую опцию запустят в Соединенных Штатах. О том, когда она появится и в других странах, пока информации нет.

Планируется, что функция Tap to Pay появится на таких моделях, как iPhone XS и более поздние версии смартфонов.