Apple запустила функцию защиты детей в новой iOS

У iPhone изменились функции для защиты детей. В бета-версии iOS 15.2 предусмотрено автоматическое распознавание откровенных материалов, которые приходят в сообщениях. Все подобные фотографии будут размытыми.

Компания Apple добавила в обновленную версию программного обеспечения для iPhone опцию «Безопасность общения», сообщил The Verge.

Если несовершеннолетний владелец смартфона получит непристойный файл в iMessage, то система предупредит его о содержимом. Решение, просмотреть фото или нет, остается за пользователем.

Контент сканируется на самом устройстве, а полученные результаты уходят на серверы Apple. Опцию необходимо активировать — она отключена по умолчанию.

О введении подобной функции в компании заявили еще в августе. Но в последней версии ОС она представлена видоизмененной. Родителям больше не будет приходить автоматическое уведомление при просмотре ребенком снимка.

Несовершеннолетнему владельцу iPhone дали возможность самому решить, рассказывать кому-либо о пришедшем откровенном контенте или нет.

Не исключено, что функция из бета-версии iOS претерпит новые изменения или вообще не войдет в официальный релиз.

У пользователей Apple может появиться возможность передавать свои данные после смерти при помощи функции Digital Legacy, которая тоже пока работает только в бета-версии iOS 15.2.