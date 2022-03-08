Apple запретила россиянам смотреть свою презентацию на сайте и YouTube

Компания Apple закрыла россиянам доступ к своей сегодняшней весенней презентации, где ожидается анонс нового Mac mini и iPhone SE (2022). На русской версии сайта apple.com пользователи могут увидеть только старую, осеннюю презентацию, а на YouTube-канале бренда и вовсе всплывает уведомление о том, что владелец видео «запретил его просмотр в вашей стране».

Apple прекратила продажу своей техники и услуг в России. В компании заявили, что остановили экспорт и ограничили доступ к использованию своих сервисов для российских пользователей. Однако после этого российский ретейлер re:Store, который занимается реализацией техники американского производителя, сообщил, что в ближайшее время магазины продолжат свою работу. Кроме того, источник из российских партнеров Apple заявил «Известиям», что приостановка деятельности является временной.

Организация «Общественная потребительская инициатива» подала иск к Apple с требованием признать противоправными ее действия. По российским законам, как подчеркнул глава общественной организации Олег Павлов, ни одна компания не вправе прекращать свою деятельность, не выполнив гарантийные обязательства. Речь идет о ремонте, возврате, замене, а также компенсации убытков, которые были причинены некачественными товарами.

По мнению разработчика сайта Kremlin.ru Артема Геллера, когда «истерия спадет», зарубежные IT-гиганты вернутся в Россию.