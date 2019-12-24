Apple выпустит компьютер специально для игр

Предполагается, что модель будет анонсирована на июньской конференции разработчиков WWDC 2020 года. Компьютер для любителей киберприключений будет располагать высокой производительностью, и цена его будет соответствующей. Она может достигнуть пяти тысяч долларов (около 310 тысяч рублей).

Модель из серии Mаc предстанет в виде форм-фактора моноблока или ноутбука с большим дисплеем. Согласно источнику издания, сборкой компьютера займутся компании Quanta, TSMC, производитель корпусов Hongzhun и Kecheng и другие подрядчики Apple.

Компания заинтересована в том, чтобы занять место в одном из самых перспективных рынков современности — киберспорте. Ранее в сентябре этого года Apple запустила игровой сервис Arcade, доступный по подписке почти на всех ее устройствах.

Самым производительным компьютером американской корпорации на данный момент является профессиональный Mac Pro, чья базовая стоимость в России начинается примерно от полумиллиона рублей.