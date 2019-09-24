Apple выпустила отдельную операционку для iPad. В ней даже слишком много нового

Apple впервые выпустила отдельную операционную систему для своих планшетов — iPadOS. Также компания представила обновленный вариант ОС для мобильных устройств — iOS 13.1.

Операционка для iPad, как сообщили разработчики, «основана на тех же принципах, что и iOS», но имеет ряд особенностей для работы с более мощными приложениями:

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— одно приложение можно теперь запустить в нескольких окнах;

— на экран «Домой» можно вывести виджеты;

— приложение «Файлы» стало поддерживать SD-карты и USB‑накопители;

— браузер Safari научился открывать полные версии сайтов и работать с «Google Документами»;

— появилась возможность открепить и уменьшить клавиатуру.

Кроме того, на планшет теперь можно скачать отдельные шрифты через App Store. Для работы с текстом появились новые жесты.

Наконец, в планшетах появился темный режим, который подходит для работы при недостаточной освещенности. Его можно настроить для автоматического включения ночью.

Источник фото: apple.com

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Новую операционку получит вся линейка iPad Pro, а также классический iPad 5, iPad Air 2, iPad mini 4 и более новые версии этих устройств.

В мобильную версию операционки iOS 13.1 разработчики добавили возможность делиться с друзьями своим местоположением. В ОС для смартфонов также введена поддержка мышки. Кроме того в Apple изменили иконку регулировки громкости. Теперь она покажет подключение AirPods и не будет появляться на экране в момент просмотра видео.