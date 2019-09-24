Apple выпустила отдельную операционку для iPad. В ней даже слишком много нового
Операционка для iPad, как сообщили разработчики, «основана на тех же принципах, что и iOS», но имеет ряд особенностей для работы с более мощными приложениями:
Роскомнадзор увидел угрозу в появлении Apple TV+Подробнее
— одно приложение можно теперь запустить в нескольких окнах;
— на экран «Домой» можно вывести виджеты;
— приложение «Файлы» стало поддерживать SD-карты и USB‑накопители;
— браузер Safari научился открывать полные версии сайтов и работать с «Google Документами»;
— появилась возможность открепить и уменьшить клавиатуру.
Кроме того, на планшет теперь можно скачать отдельные шрифты через App Store. Для работы с текстом появились новые жесты.
Наконец, в планшетах появился темный режим, который подходит для работы при недостаточной освещенности. Его можно настроить для автоматического включения ночью.
Блогеры разбили «небьющийся» iPhone 11. Но их уличили в лукавствеПодробнее
Новую операционку получит вся линейка iPad Pro, а также классический iPad 5, iPad Air 2, iPad mini 4 и более новые версии этих устройств.
В мобильную версию операционки iOS 13.1 разработчики добавили возможность делиться с друзьями своим местоположением. В ОС для смартфонов также введена поддержка мышки. Кроме того в Apple изменили иконку регулировки громкости. Теперь она покажет подключение AirPods и не будет появляться на экране в момент просмотра видео.