Apple выпустила новые наушники AirPods Pro

Для удобства пользователей новые наушники будут поставляться с тремя комплектами гибких силиконовых вкладышей с конической полостью, чтобы обеспечить вакуумную посадку гаджета в ухе и обеспечить отсутствие внешних шумов.

Для комфорта AirPods Pro оснастили инновационной системой вентиляции и выравнивания внутреннего давления, чтобы владелец не ощущал дискомфорта от постоянного использования наушников. Кроме того, новый гаджет не промокает от пота и воды, что делает его идеальным для любителей позаниматься спортом под музыку или для прогулок под дождем.

Источник фото: Apple

Для подавления внешних шумов в AirPods Pro установили два микрофона. Первый изучает и анализирует внешний звук. После этого внутри создается эквивалентный антишум, который устраняет все внешние помехи для телефонной беседы или прослушивания музыки.

Второй направлен внутрь уха и адаптирует звуковой сигнал с учетом информации, полученной от первого динамика. Звуковой сигнал адаптируется 200 раз в секунду.

Открытый режим позволит владельцу AirPods Pro слушать музыку и в то же время слышать внешние звуки. К примеру, движение транспорта. Кроме того, в этом режиме собственный голос пользователя будет звучать естественно для него самого, а звук в наушниках останется идеальным.

Кроме того, девайс оснастили умным эквалайзером, который автоматически настраивает низкие и средние частоты музыки, а усилитель с высоким динамическим диапазоном производит чистый звук. Драйвер обеспечивает постоянный насыщенный бас до 20 Герц и детализированный звук средних и высоких частот.

AirPods Pro обеспечивает такое же большое время автономной работы. В режиме активного шумоподавления прослушивания музыки зарядка понадобится только через четыре с половиной часа. Если использовать наушники для разговора по телефону, то заряжать их придется уже через три с половиной часа.

Источник фото: Apple

Чип H1, который установили в AirPods Pro, позволяет воспроизводить аудио с минимальной задержкой и быстро переключаться из одного режима в другой. Стоимость новых наушников составит в России 20 990 рублей.