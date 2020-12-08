Apple выпустила большие наушники AirPods Max за 63 тысячи рублей

В Apple пообещали, что новые наушники не будут давить на голову владельца и станут удобны для каждого. Через специальное колесико Digital Crown, как в часах Apple Watch, можно настраивать громкость воспроизводимых треков, переключаться между песнями, отвечать на звонки и активировать голосового помощника Siri.

AirPods Max при помощи специальных оптических датчиков определяют, когда они находятся на голове пользователя. Если поднять одну из чаш, то музыка остановится. Пользователь также может поменять источник треков и легко перемещаться между iPhone, iPad и Mac. В комплекте к наушникам идет чехол Smart Case.

Наушники представлены в пяти цветах: серебристом, зеленом, розовом, а также в цветах «Серый космос» и «Голубое небо». В продаже AirPods Max появятся с 15 декабря.

Как отметило Ura.ru, новинка стоит 62 990 рублей, что на семь тысяч рублей меньше, чем цена за iPhone 12 mini.