Applе ввела функцию передачи данных родственникам после смерти владельца

В середине декабря компания Apple выпустила обновление своей мобильной операционной системы iOS 15.2. Среди нововведений появилась несколько неожиданная для владельцев устройств опция «Цифровое наследство» для iCloud.

Это функция, которая позволяет после смерти владельца получить доступ к его данным для близких родственников. Ранее это было невозможно, потому что доступ к чужому ID компания отказывается предоставлять даже в том случае, если к ней обратятся правоохранительные органы, сообщило издание TJ.

Теперь же пользователи смогут указывать тех людей, которым станет доступен их профиль после смерти самого владельца. Изначально опция выключена, и активировать «Цифровое наследство» нужно самостоятельно. Для этого необходимо перейти в настройки Apple ID и выбрать там пункт «Пароль и безопасность». Там есть кнопка «Назначить наследника» и список аккаунтов, среди которых можно выбрать нужного пользователя.

Пока многие пользователи не привыкли к такому нововведению, и лучше обсудить это с выбранным наследником заранее, чтобы не показаться ему слишком резким. У него в аккаунте высветится сообщение со словами: «Когда я умру, ты получишь доступ к данным моей учетной записи».