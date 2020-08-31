Apple внесла обновление в процесс проверки приложений в App Store

Apple внесла изменения в процесс проверки приложений в App Store. Теперь для приложений, которые уже есть в магазине, обновления не будут откладывать из-за мелких нарушений.

Как сообщили представители компании, разработчики смогут исправить мелкие нарушения при следующем обновлении.

Кроме того, разработчики помимо обжалования решений из-за нарушений правил также смогут предлагать изменения в правила App Store. Эти новшества Apple анонсировала еще в июне 2020 года.

Заявление корпорации последовало вскоре после того, как App Store отклонил обновление почтового сервиса Hey. Такое действие объяснили тем, что покупки там происходят через сайт компании, а не внутри приложения. Сначала компания сообщила, что не собирается менять правила App Store, но потом одобрила обновление Hey.

В августе начался конфликт Apple и Epic Games. В середине месяца компания провела обновление игры Fortnite, позволившее игрокам покупать игровую валюту и товары через само приложение, минуя платежную систему Apple. Из-за этого игру удалили из App Store. Аналогично поступили в Google, удалив Fortnite из Google Play. В ответ на это Epic подал иски к обеим компаниям.

На прошлой неделе Apple удалила учетную запись Epic Games из своего магазина приложений App Store.