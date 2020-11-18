Apple в два раза снизила комиссию для небольших разработчиков

В американской компании Apple с 1 января 2021 года изменится политика. Теперь небольшие разработчики будут платить комиссию в два раза меньше — 15%. Это касается разработчиков, которые получают менее одного миллиона долларов в год. Но есть нюансы.

Пока компания не уточнила, сколько из 28 миллионов разработчиков получат право на сниженную комиссию, но точно не все. Список и порядок действий для получения сниженной комиссии будет озвучен в декабре, сообщает сайт Apple.

Сейчас сбор выручки составляет 30%. Также известно, что новые разработчики тоже будут иметь право подать заявление на сниженную комиссию. Но если они заработают в 2021 году в App Store больше миллиона долларов, то автоматически выйдут из программы.

«Мы запускаем эту программу, чтобы помочь владельцам малого бизнеса начать новую главу в их процветающем творчестве в App Store, создавая любимые нашими пользователями приложения», — сообщил глава Apple Тим Кук.

Он также заявил, что компания создает миллионы новых рабочих мест и является двигателем экономического роста. Поэтому программа Small Business поможет разработчикам получить больше средств для финансирования своих проектов.