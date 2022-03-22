Apple сообщила об устранении сбоев в работе сервисов

Американская компания Apple сообщила об устранении сбоев в работе своих сервисов. На сайте компании сообщается, что все они функционируют «нормально».

«Все сервисы функционируют нормально», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Ранее пользователи сервисов от компании Apple в США сообщали о серьезных сбоях в их работе. Также на неполадки жаловались представители ряда других стран, данные об этом опубликовал сайт Downdetectоr, отслеживающий сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Известно, что сбои наблюдались в работе таких сервисов, как Apple Maps, iCloud, Apple Find my iPhone, App Store. Больше всего жалоб поступило на работу Apple Music — было зафиксировано более четырех тысяч сообщений. Всего со сбоями функционировали 34 сервиса, включая «найти iPhone», облачное хранение и сервис отправки сообщений.

Приложение Аррle Store перестало работать у 61% россиян. Авторизация не проходила у 30%, а у 9% возникли сложности с работой веб-версии сервиса.

Кроме Apple, Downdetector зафиксировал сбои у YouTube, PayPal и Google Maps. Проблемы возникли у крупнейших в США сотовых операторов — AT&T, Verizon и T-Mobile, а также сервиса облачных данных Amazon Web Services.