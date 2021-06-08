Спрогнозирована дата выхода умных очков Apple с дополненной реальностью

Apple готовит к выходу принципиально новый для себя гаджет, который работает с дополненной реальностью (AR). Аналитик Минг-Чи Куо в своем отчете для инвесторов компании предположил, что Apple активно налаживает цепочку поставок комплектующих для гарнитуры дополненной реальности.

Данные о такой гарнитуре появляются уже не первый год, сообщил Appleinsider со ссылкой на отчет аналитика. Одним из ключевых партнеров разработчика в Купертино (Калифорния, США) называется тайваньская компания Genius.

Apple, как следует из сообщения, разрабатывает несколько вариантов гарнитуры. Якобы, основная версия — это привычная гарнитура с 15 встроенными камерами и двумя экранами. Другой, более продвинутый гаджет, напоминает по виду очки. В нем применяется технология наложения компьютерной графики на реальный пейзаж.

Новое устройство, по предположениям Минг-Чи Куо, будет представлено во втором квартале 2022 года. Технические подробности и стоимость гарнитуры пока не раскрываются.

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