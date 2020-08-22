Apple: разработчик игр Epic Games просил особые условия в App Store

Глава App Store Фил Шиллер сообщил, что Epic Games месяцами требовала особых условий, предлагая вообще не платить комиссию Apple от покупок пользователей в популярной онлайн-игре Fortnite. Комиссия для всех разработчиков приложений, представленных в App Store, составляет 30% от каждой транзакции в игре.

В Apple сравнили ситуацию, при которой разработчики не платят комиссию, с тем, как если бы покупатель вышел из обычного магазина Apple, не заплатив за товар. В этом случае корпорация ничего бы не заработала.

Говоря о «чрезвычайности» ситуации, из-за которой Epic требует остановить блокировку, корпорация возложила вину на саму Epic Games. По мнению юристов Apple, запреты применяются, чтобы «избежать непоправимого вреда, а не для легких ран, нанесенных самому себе».