Apple рассказал о новых возможностях обновленной операционки

Инсайдер рассказал об изменениях в iPad OS 15. Об этом рассказал журналист Bloomberg Марк Гурман.

Представитель СМИ сообщил, что на смартфонах появится возможность контролировать появление уведомлений. Их можно будет настраивать: отключать звук или выбирать разные режимы вибрации. Также можно будет использовать режим работы, когда сообщения из мессенджеров будут приходить в беззвучном режиме. Помимо прочего, Apple позволит автоматически отвечать на присланные сообщения в зависимости от их статуса, добавили в News.ru.