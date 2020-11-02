Apple анонсировала еще одну презентацию — она станет уже третьей за эту осень. Есть вероятность, что 10 ноября компания покажет первый Mac на базе процессоров ARM.

Об этом сообщило агентство Bloomberg. По его информации, на презентации могут показать 13-дюймовый MacBook Pro, который станет первым компьютером на процессоре собственного производства компании. Это устройство должно работать быстрее, чем компьютеры от Apple на базе процессора Intel, а также быть более энергоэффективными.

По словам представителей компании, такие компьютеры смогут продлить срок службы батареи и повысить производительность.

О планах компании создать компьютеры Mac на базе процессоров собственной разработки стало известно в июне на WWDC (Apple Worldwide Developers Conference, всемирная конференция для разработчиков на платформах Apple). Компания отметила, что планирует создать такую технику до конца 2020 года.

Apple традиционно проводит презентацию своей новой продукции осенью каждого года, однако в этот раз компания приняла решение разбить ее на три части. На это повлияла не только ситуация с коронавирусом в мире, но и желание компании уделить больше внимания каждому основному продукту. В результате во время первой презентации в сентября Apple рассказала о новых версиях iPad и Apple Watch, во время второй — представила iPhone 12 поддержкой 5G. Третья презентация запланирована на 10 ноября 2020 года — она должна состояться в 21:00 по московскому времени.