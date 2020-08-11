Apple против фруктовых логотипов. Чем корпорации помешала чужая груша

Apple подала иск против регистрации товарного знака небольшого стартапа Prepear — приложения, систематизирующего рецепты. Корпорации не понравилось, что на его логотипе изображена груша, напоминающая ее фирменное яблоко. Под петицией с требованием защитить стартап подписались десятки тысяч человек. О причинах спора и о том, кого еще Apple обвиняла в плагиате, — в материале «360».

Конфликт с Prepear

Юристам Apple не понравился минималистичный логотип Prepear — груша с листком, нарисованная непрерывной светло-зеленой линией. В корпорации считают, что логотип имеет очевидные сходства с их яблоком и вводит пользователей в заблуждение.

Знак заявителя представляет собой минималистичный фруктовый дизайн с симметричным листом, который напоминает знаменитый логотип Apple и производит аналогичное коммерческое впечатление. Apple

В компании отметили, что приложение Prepear находиться «в естественной зоне экспансии Apple». У IT-гиганта уже есть несколько сервисов, связанных со здоровьем и питанием. И увидев грушу на логотипе, клиенты могут предположить, что Prepear является ее продуктом.

Совладелица Prepear Натали Монсон написала в Instagram, что иск от Apple стал огромным ударом для малого бизнеса и попросила подписать петицию в поддержку стартапа.

«Мы защищаемся от Apple не только для того, чтобы сохранить наш логотип, но и чтобы сообщить крупным технологическим компаниям, что издевательства над малым бизнесом имеют последствия», — заявила она, отметив, что тяжба за логотип обойдется в десятки тысяч долларов.

Apple, по ее словам, подавала иски к «десяткам других небольших компаний», на лого которых были фрукты, «и многие решили отказаться от своего логотипа или закрыться».

Петиция под названием «Спасите грушу от Apple» появилась на Change.org. В ней говорится, что в «грушевом» бизнесе Prepear заняты всего пять человек.

Петиция адресована как самой Apple — компанию просят отказаться от иска из-за регистрации лого. Также авторы хотят «помочь остановить крупные технологические компании от злоупотребления своей властью, преследуя малые предприятия». На момент написания заметки под петицией подписались 35 тысяч человек.

С кем еще судилась Apple

Apple не в первый раз подает иски из-за своего логотипа. В 2019 году компания направила письмо с возражениями в патентное ведомство Норвегии. В нем говорилось, что красное яблоко на символе местной Партии прогресса чертовски похоже на ее собственное. Логотип в итоге никто менять не стал.

Также компания возражала против фирменного знака велосипедной дорожки в Германии. Корпорация требовала от компании, занимающейся региональным туризмом, перекрасить листок на яблоке с зеленого в другой цвет.

Сама велодорожка проходит по живописным местам вдоль Рейна, в которых продают местные яблоки и другие фрукты. Логотип в этом случае тоже трогать не стали.

В августе Apple стала самой дорогой компанией, акции которой торгуются на рынке. Ее рыночная капитализация приблизилась к двум триллионам долларов. Состояние главы Apple Тима Кука перевалило за миллиард долларов.

А с кем могла бы судиться

Судя по претензиям к немецкой велодорожке и норвежской партии, Apple не устраивает даже простой зеленый листок на яблоке. Похожий есть, к примеру, у супермаркетов «Пятерочка».

Подозрительным выглядит и лого партии «Яблоко».

А дом-кольцо на Нежинской улице в Москве — практически брат-близнец штаб-квартиры Apple в Калифорнии.