Apple презентовала свои новинки. Шесть причин, почему iPhone и iРаd будет популярны

Компания Apple презентовала линейку новых продуктов. Это планшеты iPad, новая версия iPhone и умные часы седьмой серии Apple Watch. Пользователям предложили небольшие улучшения в дизайне и набор новых функций. Однако стратегия корпорации продолжает работать, поэтому никаких сомнений в том, что за новинками выстроятся очереди, нет. И на это есть как минимум шесть причин.

Аpple за долгие годы работы смогла сформировать такую базу клиентов, которые не хотят отказываться от продуктов корпорации. Да им и сложно переходить к конкурентам. Apple по всем законам засасывающей монополии просто не оставляет других вариантов.

Каковы же причины такой популярности этих гаджетов? Во-первых, Apple — это отдельная вселенная, которая манит пользователей. Играют роль хорошая графика, дизайн как в фильмах из будущего и мощная рекламная кампания. Презентация продукции превращается в настоящий экшен, частью которого хочется стать.

Второе — Apple по всем законам засасывающей монополии не оставляет других вариантов. Все аксессуары к гаджетам индивидуальные. Если ты купил iPhone, чтобы можно было совершать банальные операции в связке с ноутбуком быстро и без заморочек, то после этого тебе придется потратиться на Mac.

В-третьих, компания усиливает ощущение исключительности своих продуктов. Здесь и рамка из алюминия, применяемая в аэрокосмической отрасли, и хирургическая нержавеющая сталь. В это время конкуренты пытаются догнать уровень старых моделей.

Плюс ко всему Apple не отстает от главных трендов на осознанность, экологичность и заботу об окружающей среде. При производстве новинок используется полностью переработанный алюминий, а некоторые элементы iPhone сделаны из пластиковых бутылок.

Пятая причина — качество гаджетов, а также системность и регулярность появления их обновленных версий. Даже те, кто не пользуется продукцией Apple, наверняка знают, что к концу каждого года «яблочная» корпорация представит что-то новое.

Конечно, роль играет и щепотка гипноза. На презентации сотрудники Аррlе вместо костюмов выбирают джинсы, отказываются от официоза в пользу свободного стиля общения. Они подчеркивают свою простоту и мобильность. Главный оратор Тим Кук с горящими глазами говорит медленно, делает большие паузы, жестами подчеркивает каждое слово, чтобы аудитория поняла, что IPhone ей однозначно необходим.

После этого цены на гаджеты желающих не никак затормозят — и за ними выстроятся огромные очереди.

Стоимость новых iPhone 13 mini стартует от 69,9 тысячи рублей, iPhone 13 — от 79,9 тысячи рублей, за на iPhone 13 Pro Max предлагают отдать от 109,9 тысячи рублей.

Стоимость iPad составит от 30,9 тысячи рублей, а iPad mini — от 47,99 тысячи рублей. Цена Apple Watch пока известна только для рынка в США и начинается от 399 долларов (примерно 29 тысяч рублей).