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    07 июня 2022, 01:25

    Apple презентовала iOS 16

    Дарья Бунякова

    Американская компания Apple провела презентацию своих новинок. Она объявила о разработке операционной системы для своих смартфонов iOS 16, а также рассказала о новых функциях техники.

    Apple презентовала iOS 16

    Пользователи iPhone смогут скачать новую операционную систему осенью. Главным новшеством iOS 16 разработчики назвали обновленный экран блокировки телефона. Теперь можно будет настраивать дизайн часов, цветовую палитру и виджеты. Пользователи смогут просматривать уведомления в нескольких форматах, а распознавание текста теперь работает и с видео.

    Еще новые функции появились у электронной почты. Отправитель сможет не только задать время отправки сообщения, но и отменить ее. Также пользователи смогут пользоваться фоторедактором, позволяющим легко отделять персонажа на снимке от фона. Изображение можно будет использовать в сообщениях или других приложениях.

    Во время презентации Apple показала и новый iPad OS 16. По своей функциональности планшет значительно приблизился к Mac. На iPad появятся полноценные окна, а iPhone можно использовать как вебкамеру.