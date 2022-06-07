Apple презентовала iOS 16

Американская компания Apple провела презентацию своих новинок. Она объявила о разработке операционной системы для своих смартфонов iOS 16, а также рассказала о новых функциях техники.

Пользователи iPhone смогут скачать новую операционную систему осенью. Главным новшеством iOS 16 разработчики назвали обновленный экран блокировки телефона. Теперь можно будет настраивать дизайн часов, цветовую палитру и виджеты. Пользователи смогут просматривать уведомления в нескольких форматах, а распознавание текста теперь работает и с видео.

Еще новые функции появились у электронной почты. Отправитель сможет не только задать время отправки сообщения, но и отменить ее. Также пользователи смогут пользоваться фоторедактором, позволяющим легко отделять персонажа на снимке от фона. Изображение можно будет использовать в сообщениях или других приложениях.

Во время презентации Apple показала и новый iPad OS 16. По своей функциональности планшет значительно приблизился к Mac. На iPad появятся полноценные окна, а iPhone можно использовать как вебкамеру.